Ракета "Союз-2.1б" для запуска спутников OneWeb вывезена на стартовый стол Байконура

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Ракета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат-М" и новой партией спутников связи OneWeb в среду утром установлена на стартовом комплексе площадки № 31 космодрома Байконур, говорится в сообщении Роскосмоса.

"После проведения работ по установке ракеты в пусковое устройство и вертикализации к ней были сведены мачты обслуживания", - говорится в сообщении.

Совместные расчеты предприятий Роскосмоса приступили к работам первого стартового дня, в частности проводятся автономные испытания систем и агрегатов полезной нагрузки, ракеты-носителя и стартового комплекса.

Запуск британских спутников связи OneWeb с космодрома Байконур 21 марта будет приурочен к 55-летию первого в истории человечества выхода в открытый космос, выполненного Алексеем Леоновым. Для этого к старту была создана специальная эмблема.

Ранее из-за осложнения эпидемиологической обстановки и решения властей Казахстана о введении режима чрезвычайного положения в республике из-за распространения коронавируса было отменено посещение космодрома Байконур представителями СМИ. Прибывшая ранее госкомиссия и специалисты-стартовики Роскосмоса прошли тщательную медкомиссию по прибытии на Байконур.

Первые шесть спутников OneWeb были запущены с космодрома Куру на ракете "Союз-СТ" 28 февраля 2019 года, в тот же день их вывели на орбиту. 7 февраля этого года на орбиту были выведены еще 34 спутника. В общей сложности компания намеревается развернуть на околоземной орбите порядка 600 спутников и начать их коммерческое использование в 2020 году. К 2021 году OneWeb намерена обеспечить 24-часовое покрытие Земли связью.