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NASA рассчитывает отправить двух астронавтов на корабле Crew Dragon к МКС в середине мая

В состав экипажа включены астронавты Роберт Бенкен и Даглас Херли

НЬЮ-ЙОРК, 19 марта. /ТАСС/. Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) планирует отправить корабль Crew Dragon в первый пилотируемый полет к Международной космической станции (МКС) не раньше середины мая текущего года. В состав экипажа включены астронавты Роберт Бенкен и Даглас Херли.

Для запуска, который состоится с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида), выбрана ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX Илона Маска, информировало на своем сайте NASA.

"Предстоящая миссия станет возвращением Соединенным Штатам возможности совершать пилотируемые космические полеты и первым запуском американских астронавтов на борту американского корабля с момента последней экспедиции шаттла 8 июля 2011 года. Crew Dragon с астронавтами Робертом Бенкеном и Дагласом Херли на борту будет выведен [на орбиту] ракетой Falcon 9 компании SpaceX, запуск которой состоится с комплекса 39А Центра космических полетов им. Кеннеди в штате Флорида. NASA и SpaceX в настоящий момент намечают пуск не раньше середины - второй половины мая", - отметило космическое ведомство США.

По данным NASA, программа полета предусматривает запуск, стыковку корабля с МКС, возвращение астронавтов на Землю в ходе приводнения аппарата. Сроки могут измениться в том числе из-за последствий распространения в США заболевания, вызываемого коронавирусом. Директор управления Джеймс Брайденстайн в минувший вторник перевел своих подчиненных на удаленный режим работы из-за коронавируса.

Crew Dragon - модифицированная версия грузового корабля Dragon, который с 2010 года доставляет грузы на МКС. В автоматическом режиме этот корабль был отправлен к станции 2 марта 2019 года и пристыковался к ней на следующий день. Его расстыковка состоялась через неделю. Посадочный модуль после спуска на парашютах приводнился в Атлантическом океане.

Crew Dragon рассчитан на экипаж до семи человек. В дальнейшем его также планируется использовать в качестве "спасательной шлюпки" на МКС в случае возникновения аварийной ситуации.

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