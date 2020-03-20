NASA приостанавливает работу над ракетой и кораблем для полета на Луну из-за коронавируса

ВАШИНГТОН, 20 марта. /ТАСС/. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) приняло решение приостановить работу над ракетой-носителем SLS (Space Launch System) и кораблем Orion в Космическом центре им. Джона Стенниса в штате Миссисипи и центре сборки "Мишуд" в штате Луизиана из-за распространения нового коронавируса. Об этом говорится в опубликованном в четверг заявлении директора космического ведомства Джеймса Брайденстайна.

"Руководство NASA нацелено на то, чтобы сделать здоровье и безопасность своих работников главным приоритетом в условиях ситуации с коронавирусом. Для этого с пятницы, 20 марта, мы вводим в сборочном центре "Мишуд" и Космическом центре им. Джона Стенниса четвертый уровень мер безопасности (закрытие объектов и перевод работников на удаленную работу - прим. ТАСС)", - отмечается в документе.

В обоих центрах велись работы по созданию ракеты-носителя и корабля для американской лунной программы. "NASA временно приостановит производство и испытания оборудования Space Launch System и Orion", - сообщил Брайденстайн. "Эти меры были приняли для того, чтобы замедлить передачу [вируса]... и защитить наши сообщества", - добавил он.

Космическое ведомство отмечает, что причиной послужило то, что у одного из сотрудников Космического центра им. Джона Стенниса было выявлено заражение коронавирусом, при этом в районе расположения обоих объектов также растет число заболевших, хотя среди работников центра "Мишуд" подтвержденных случаев заражения пока не было.

NASA весной 2019 года объявило, что новая американская программа освоения Луны получила название Artemis. Она будет состоять из трех этапов. Первый из них (Artemis 1) предусматривает непилотируемый полет установленного на ракету SLS корабля Orion вокруг Луны и его возвращение на Землю, он запланирован на вторую половину 2020 года. Второй этап (Artemis 2) - облет естественного спутника Земли с экипажем на борту - намечен на 2022 год. На третьем этапе миссии (Artemis 3) NASA рассчитывает осуществить высадку астронавтов на Луну в 2024 году и отправить их к Марсу ориентировочно в середине 2030-х годов.