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Космонавты поучаствуют в видеоконференции вместо встречи с прессой перед полетом к МКС

Первый в этом году пилотируемый пуск запланирован на 9 апреля

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Члены нового экипажа длительной экспедиции на МКС примут участие в онлайн-видеоконференции вместо традиционного общения с прессой, которая не будет присутствовать на запуске 9 апреля из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщили журналистам в Роскосмосе во вторник.

"Накануне [пуска] вместо традиционной пресс-конференции члены основного и дублирующего экипажей станут участниками онлайн-видеоконференции", - сказали в госкорпорации.

9 апреля запланирован первый в этом году пилотируемый пуск. С космодрома Байконур на корабле "Союз МС-16" с помощью ракеты-носителя "Союз-2.1а" к МКС отправятся российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американский астронавт Крис Кэссиди. Сейчас члены экипажа находятся в режиме обсервации на Байконуре.

В России на 31 марта зафиксировано 2337 случаев заражения коронавирусом, 121 человек выздоровел. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (1613 случаев). По данным федерального оперативного штаба на 12:00 мск, умерли 17 человек. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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