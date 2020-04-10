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Пандемия коронавируса нового типа
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Путин потребовал от руководства всех отраслей не сваливать все недоработки на коронавирус

"Я надеюсь, что буду услышан теми, кого это касается", - заявил президент
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© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Руководители космической и других отраслей не должны пытаться свалить на ситуацию с коронавирусом все свои нерешенные вопросы и недоработки. Об этом заявил в пятницу президент РФ Владимир Путин.

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На совещании по развитию ракетно-космической отрасли глава государства констатировал, что "ситуация в Роскосмосе меняется". "Медленно, но все-таки в лучшую сторону, мы это видим", - сказал президент. Он отметил, что борьба с коронавирусом "вносит свои коррективы и в жизнь страны, и в целом в экономику, и в работу Роскосмоса".

"Вместе с тем, от чего хотел бы вас предупредить: от соблазна все нерешенные вопросы, а их еще много, все недоработки, а их тоже достаточно, свалить на коронавирусную инфекцию", - продолжил Путин. По его словам, это касается не только Роскосмоса, но и "всех отраслей производства и всех видов деятельности".

"Я надеюсь, что буду услышан теми, кого это касается", - заключил президент.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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