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Рябков сообщил, что Россия и США договорились о создании рабочей группы по космосу

Российская сторона передала американской свои предложения по содержательному наполнению ее работы, проинформировал замглавы МИД РФ

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Москва и Вашингтон договорились о создании специальной рабочей группы для обсуждения вопросов, связанных с космосом. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью газете "Коммерсантъ".

"Российская сторона передала американской свои предложения по содержательному наполнению ее работы и теперь ждет ответа", - сказал он.

Ранее о достижении такой договоренности заявил помощник госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд, с которым Рябков встречался в Вене в январе этого года.

6 апреля Дональд Трамп подписал исполнительный указ в поддержку коммерческого освоения ресурсов на Луне и других небесных телах, предписывающий американской администрации противиться любым попыткам рассматривать космическое пространство в качестве всеобщего достояния человечества. Как заявили в ответ в МИД РФ, космическое пространство, включая Луну, не подлежит национальному присвоению.

Теги
СШАРоссияРябков, Сергей АлексеевичТрамп, Дональд
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