{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Россия отметит День космонавтики удаленно из-за коронавируса

Традиционный праздничный концерт перенесен на осень

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Первому в истории полету человека в космос, который совершил Юрий Гагарин, 12 апреля исполняется 59 лет. В этот день люди во всем мире отметят День космонавтики.

Праздник пройдет в условиях пандемии коронавируса, поэтому основные торжества перенесены на осень, о чем сообщили ТАСС в Роскосмосе.

"Согласно указу мэра Москвы С. С. Собянина, госкорпорация "Роскосмос" приняла решение о переносе традиционного праздничного концерта, посвященного Дню космонавтики, запланированного на 12 апреля, на осень текущего года", - отметили в госкорпорации. В свою очередь, источник в ракетно-космической отрасли пояснил ТАСС, что мероприятия планируется провести 4 октября, в годовщину запуска первого искусственного спутника Земли.

В свою очередь, президент России Владимир Путин в пятницу связался с членами экипажа Международной космической станции и поздравил их с наступающим праздником. Он отметил, что "освоение космоса всегда было и остается для человечества символом прогресса и развития, а космическая деятельность год от года открывает новые перспективы в экономике, науке, социальной сфере".

Работников космической отрасли поздравил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Телеграммы в адрес руководства Роскосмоса и работников отрасли также направили председатель Госдумы Вячеслав Володин, председатель Исполкома - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, госсекретарь Казахстана Крымбек Кушербаев, руководитель Китайской национальной космической администрации Чжан Кэцзянь.

История праздника

12 апреля 1961 года назад ракета-носитель "Восток" вывела на орбиту корабль "Восток-1", на борту которого находился советский космонавт Юрий Гагарин. Выполнив один оборот вокруг Земли, на 108-ой минуте полет был завершен, посадка прошла в Саратовской области.

В марте следующего года второй космонавт СССР и дублер Гагарина Герман Титов выступил с инициативой об учреждении праздника. Указом президиума Верховного Совета СССР от 9 апреля 1962 года "в ознаменование первого в мире полета советского человека в космос" 12 апреля признано праздником. В соответствии с федеральным законом РФ "О днях воинской славы и памятных датах России", День космонавтики является памятной датой.

В 2011 году Генассамблея ООН приняла резолюцию, по которой 12 апреля признано Международным днем полета человека в космос. В качестве соавторов такой инициативы стали свыше 60 государств.

Выход в онлайн

В этом году, несмотря на пандемию, праздник не останется без внимания. В России он пройдет в онлайн-формате. Об этом сообщили ТАСС в Роскосмосе.

"В рамках празднования Дня космонавтики запланирован ряд мероприятий, которые пройдут в онлайн-режиме из-за эпидемиологической ситуации в стране и мире", - сказали в госкорпорации.

Часть из них прошла в преддверии праздника. В частности, 11 апреля состоялся профориентационный космический марафон, в рамках которого можно было удаленно пройти с экскурсией по Центру подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина, принять участие в вебинарах с космонавтом Олегом Артемьевым, старшим научным сотрудником Ракетно-космической корпорации "Энергия" Максимом Черемисиным и другими специалистами.

Также к празднику Яндекс.Музыка при поддержке Роскосмоса создала подборку плейлистов российских космонавтов. О своей любимой музыке рассказали Герои Российской Федерации, летчики-космонавты Олег Артемьев, Александр Мисуркин, Сергей Прокопьев и Сергей Рыжиков. А Google Play Music опубликует плейлист экипажа пилотируемого корабля "Союз МС-16", который 9 апреля прилетел на МКС.

На самые популярные запросы пользователей поисковой системы Google в честь 12 апреля будут отвечать космонавты Сергей Ревин, Олег Артемьев и Алексей Овчинин, которые находятся на Земле, и Олег Скрипочка, завершающий экспедицию на Международной космической станции.

В День космонавтики для популяризации космоса среди подрастающего поколения будет представлена песня "На крыльях Роскосмоса" совместно с музыкантом Yan Space и Настей Князевой. Как уточнили в госкорпорации, ее идея будет заключаться в том, чтобы "показать мечты ребенка, который верит в будущие открытия в области космонавтики, знакомство с инопланетными мирами".

Космический диктант

Несмотря на пандемию коронавируса, Центр "Космонавтика и авиация" на ВДНХ планирует провести второй космический диктант. Президент Центра космонавт Федор Юрчихин отметил, что это возможно благодаря современным технологиям.

"К сожалению, в этом году мы не сможем встретиться с вами в стенах нашего центра и провести все те праздничные мероприятия, которые запланировали. Прежде всего, мы должны беспокоиться о нашем с вами здоровье <…>. Но благодаря современным технологиям, мы обязательно встретимся с вами на просторах интернета", - отметил Юрчихин.

Чтобы принять участие в диктанте, нужно заранее скачать анкету на сайте Центра, в 12:00 мск включить видео, ответить на вопросы и отправить их. Победителю подарят копию часов Юрия Гагарина, которые были у него на руке 12 апреля 1961 года.

Не выходи из космоса

Московский Музей космонавтики (ММК) в преддверии праздника запустил виртуальный проект #НеВыходиИзКосмоса, который включает в себя выставки, викторины, лекции и встречи с космонавтами в онлайн-режиме. Они доступны на сайте музея и на его страницах в социальных сетях "ВКонтакте", Facebook.

В день космонавтики при поддержке Роскосмоса ММК запустит космический марафон "Поговори с космонавтом", во время которого космонавты с 12:00 до 18:00 мск будут выходить в прямой эфир и отвечать на вопросы подписчиков. В проекте примут участие Герои РФ Александр Мисуркин, Александр Калери, Юрий Усачев, Михаил Корниенко, Сергей Прокопьев, Антон Шкаплеров, Олег Артемьев и Сергей Рязанский.

Теги
РоссияКосмосПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Российским школьникам расскажут об освоении космоса на дистанционном "Гагаринском уроке"
Ученики узнают подробности о запуске с космодрома Байконур космического корабля "Восток-1" с Юрием Гагариным на борту
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС