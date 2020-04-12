Россия отметит День космонавтики удаленно из-за коронавируса

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Первому в истории полету человека в космос, который совершил Юрий Гагарин, 12 апреля исполняется 59 лет. В этот день люди во всем мире отметят День космонавтики.

Праздник пройдет в условиях пандемии коронавируса, поэтому основные торжества перенесены на осень, о чем сообщили ТАСС в Роскосмосе.

"Согласно указу мэра Москвы С. С. Собянина, госкорпорация "Роскосмос" приняла решение о переносе традиционного праздничного концерта, посвященного Дню космонавтики, запланированного на 12 апреля, на осень текущего года", - отметили в госкорпорации. В свою очередь, источник в ракетно-космической отрасли пояснил ТАСС, что мероприятия планируется провести 4 октября, в годовщину запуска первого искусственного спутника Земли.

В свою очередь, президент России Владимир Путин в пятницу связался с членами экипажа Международной космической станции и поздравил их с наступающим праздником. Он отметил, что "освоение космоса всегда было и остается для человечества символом прогресса и развития, а космическая деятельность год от года открывает новые перспективы в экономике, науке, социальной сфере".

Работников космической отрасли поздравил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Телеграммы в адрес руководства Роскосмоса и работников отрасли также направили председатель Госдумы Вячеслав Володин, председатель Исполкома - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, госсекретарь Казахстана Крымбек Кушербаев, руководитель Китайской национальной космической администрации Чжан Кэцзянь.

История праздника

12 апреля 1961 года назад ракета-носитель "Восток" вывела на орбиту корабль "Восток-1", на борту которого находился советский космонавт Юрий Гагарин. Выполнив один оборот вокруг Земли, на 108-ой минуте полет был завершен, посадка прошла в Саратовской области.

В марте следующего года второй космонавт СССР и дублер Гагарина Герман Титов выступил с инициативой об учреждении праздника. Указом президиума Верховного Совета СССР от 9 апреля 1962 года "в ознаменование первого в мире полета советского человека в космос" 12 апреля признано праздником. В соответствии с федеральным законом РФ "О днях воинской славы и памятных датах России", День космонавтики является памятной датой.

В 2011 году Генассамблея ООН приняла резолюцию, по которой 12 апреля признано Международным днем полета человека в космос. В качестве соавторов такой инициативы стали свыше 60 государств.

Выход в онлайн

В этом году, несмотря на пандемию, праздник не останется без внимания. В России он пройдет в онлайн-формате. Об этом сообщили ТАСС в Роскосмосе.

"В рамках празднования Дня космонавтики запланирован ряд мероприятий, которые пройдут в онлайн-режиме из-за эпидемиологической ситуации в стране и мире", - сказали в госкорпорации.

Часть из них прошла в преддверии праздника. В частности, 11 апреля состоялся профориентационный космический марафон, в рамках которого можно было удаленно пройти с экскурсией по Центру подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина, принять участие в вебинарах с космонавтом Олегом Артемьевым, старшим научным сотрудником Ракетно-космической корпорации "Энергия" Максимом Черемисиным и другими специалистами.

Также к празднику Яндекс.Музыка при поддержке Роскосмоса создала подборку плейлистов российских космонавтов. О своей любимой музыке рассказали Герои Российской Федерации, летчики-космонавты Олег Артемьев, Александр Мисуркин, Сергей Прокопьев и Сергей Рыжиков. А Google Play Music опубликует плейлист экипажа пилотируемого корабля "Союз МС-16", который 9 апреля прилетел на МКС.

На самые популярные запросы пользователей поисковой системы Google в честь 12 апреля будут отвечать космонавты Сергей Ревин, Олег Артемьев и Алексей Овчинин, которые находятся на Земле, и Олег Скрипочка, завершающий экспедицию на Международной космической станции.

В День космонавтики для популяризации космоса среди подрастающего поколения будет представлена песня "На крыльях Роскосмоса" совместно с музыкантом Yan Space и Настей Князевой. Как уточнили в госкорпорации, ее идея будет заключаться в том, чтобы "показать мечты ребенка, который верит в будущие открытия в области космонавтики, знакомство с инопланетными мирами".

Космический диктант

Несмотря на пандемию коронавируса, Центр "Космонавтика и авиация" на ВДНХ планирует провести второй космический диктант. Президент Центра космонавт Федор Юрчихин отметил, что это возможно благодаря современным технологиям.

"К сожалению, в этом году мы не сможем встретиться с вами в стенах нашего центра и провести все те праздничные мероприятия, которые запланировали. Прежде всего, мы должны беспокоиться о нашем с вами здоровье <…>. Но благодаря современным технологиям, мы обязательно встретимся с вами на просторах интернета", - отметил Юрчихин.

Чтобы принять участие в диктанте, нужно заранее скачать анкету на сайте Центра, в 12:00 мск включить видео, ответить на вопросы и отправить их. Победителю подарят копию часов Юрия Гагарина, которые были у него на руке 12 апреля 1961 года.

Не выходи из космоса

Московский Музей космонавтики (ММК) в преддверии праздника запустил виртуальный проект #НеВыходиИзКосмоса, который включает в себя выставки, викторины, лекции и встречи с космонавтами в онлайн-режиме. Они доступны на сайте музея и на его страницах в социальных сетях "ВКонтакте", Facebook.

В день космонавтики при поддержке Роскосмоса ММК запустит космический марафон "Поговори с космонавтом", во время которого космонавты с 12:00 до 18:00 мск будут выходить в прямой эфир и отвечать на вопросы подписчиков. В проекте примут участие Герои РФ Александр Мисуркин, Александр Калери, Юрий Усачев, Михаил Корниенко, Сергей Прокопьев, Антон Шкаплеров, Олег Артемьев и Сергей Рязанский.