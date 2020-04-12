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Онлайн-урок о космонавтике для школьников в Армении провели летчики российской авиабазы

Они также продемонстрировали школьникам фигуры простого, сложного и высшего пилотажа в режиме реального времени

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 апреля. /ТАСС/. Открытый урок, посвященный Дню космонавтики, для школьников в Армении летчики российской авиабазы провели в онлайн-формате. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

"Летчики вместе с учителями рассказали ученикам о космонавтах Юрии Гагарине и Георгии Гречко, которые покорили космос и были удостоены высших наград и звания Героев Советского Союза", - говорится в распространенном сообщении.

В пресс-службе отметили, что онлайн-урок объединил учащихся нескольких школ Министерства обороны России в Ереванском и Гюмрийском военном гарнизонах. В режиме реального времени летчики истребительной и армейской авиации на самолетах МиГ-29 и вертолетах Ми-24П и Ми-8МТ продемонстрировали школьникам фигуры простого, сложного и высшего пилотажа в небе над военным аэродромом Эребуни.

В ходе трансляции офицеры также рассказали школьникам о жизни и службе летчиков российской авиабазы, поделились своими впечатлениями о первых самостоятельных полетах, выполнении фигур сложного и высшего пилотажа, перегрузках во время полетов в стратосфере. Для организации онлайн-урока военнослужащие российской авиабазы использовали наземные военные средства связи и камеры беспилотных летательных аппаратов, отметили в пресс-службе.

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АрменияРоссия
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