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Песков: Путин в 2016 году остался на "Восточном" на второй пуск вопреки советам экспертов

По словам представителя Кремля, президент остался на ночное совещание и потом решил остаться на повторный пуск

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин решил остаться на запуск ракеты "Союз-2.1а" на космодроме Восточный в 2016 году после отложенного пуска, несмотря на рекомендацию экспертов покинуть космодром и продолжить свою программу. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

27 апреля 2016 года Владимир Путин прибыл на космодром "Восточный", чтобы наблюдать за пуском ракеты-носителя "Союз-2.1а", однако он не состоялся из-за ошибки, которую зафиксировала контрольно-измерительная техника. Спустя сутки, 28 апреля, запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" был произведен успешно.

"Ракета не полетела, и эксперты, конечно, сразу стали прорабатывать продолжение программы президента уже в Москве, в других регионах, с тем, чтобы покинуть космодром, - сказал Песков. - Потому что на тот момент никто не знал, будет ли еще одна попытка пуска. Кроме того, представьте себе, что в присутствии президента ракета не полетела бы во второй раз, это был бы, наверное, совсем нежелательный сценарий".

Пресс-секретарь президента пояснил, что если пуск не состоялся, "откатывается полностью весь процесс, его надо начинать заново".

"Не имея информации о том, будет ли принято решение (о пуске ракеты - прим. ТАСС), не будет ли, Путин решил остаться на ночное совещание и потом решил остаться на пуск", - рассказал Песков.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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