Космонавт Сергей Волков дал советы тем, кто находится на самоизоляции

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Космонавт и Герой России Сергей Волков посоветовал тем, кто сидит на самоизоляции из-за угрозы распространения коронавируса, сделать генеральную уборку и позвонить всем, кому давно не звонили. Об этом он рассказал ТАСС в День космонавтики.

"Мы были готовы долго работать в одиночестве". Космонавты Волковы об изоляции на орбите

"Самое простое - все мы весной привыкли делать уборку дома, мыть окна. Поверьте мне, если качественно сделать генеральную уборку, это точно займет достаточно продолжительное время. Особенно если начать раскладывать фотоальбомы (у кого они есть), потому что захочется посмотреть все подробно", - сказал Волков.

По его мнению, каких-то специальных правил, как вести себя в изоляции, нет. "У всех дома есть то, что давно хотелось сделать и никак не находилось для этого времени", - уточнил космонавт.

Волков высказал мнение, что звонки тем, кому давно не звонили, также помогут скрасить дни на изоляции. "Родителям, друзьям, просто пообщаться. Ведь никто никуда не торопится. Опять же, и книги почитать можно, на которые обычно не хватает времени", - добавил космонавт.

По последним данным, коронавирусной инфекцией в мире заразились уже более 1,7 млн человек, в ряде стран введен режим чрезвычайной ситуации или повышенной готовности.

За плечами Волкова три длительных полета на МКС общей продолжительностью почти 548 суток, в течение которых он выполнил четыре выхода в открытый космос. Сергей стал первым космонавтом во втором поколении. Его отец - Герой Советского Союза Александр Волков - провел на орбите 391 сутки и совершил два выхода в открытый космос.