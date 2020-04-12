Рогозин назвал не упомянувший Гагарина Госдеп "заокеанскими пакостниками"

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Попытки стереть упоминание об успехах России и ее народа из мировой истории делаются "заокеанскими пакостниками", которые в итоге лишают исторической памяти сами себя. Так генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин прокомментировал новость о том, что Госдепартамент США на своей русскоязычной странице в Facebook отметил дату 12 апреля как день первого полета человека в космос, не указав имени Юрия Гагарина.

"Мы были готовы долго работать в одиночестве".

"Мы были готовы долго работать в одиночестве". Космонавты Волковы об изоляции на орбите

"Космос без Гагарина, Первая мировая война без Русской армии, Берлин 45-го без советских флагов, таблица Менделеева без Менделеева... Попытки затереть русский след в мировой истории лишит памяти не нас, а тех заокеанских пакостников, кто это делает", - написал Рогозин.

Ранее на русскоязычной странице Госдепартамента в Facebook появилось поздравление к 12 апреля. "59 лет назад был совершен первый полет человека в космос", — отмечалось в сообщении внешнеполитического ведомства США над поздравительной открыткой.

В свою очередь, на официальной странице МИД РФ в Facebook посчитали сообщение Госдепартамента США без указания имени Юрия Гагарина дезинформацией и подлым приемом эпохи постправды.

12 апреля 1961 года ракета-носитель "Восток" вывела на орбиту корабль "Восток-1", на борту которого находился советский космонавт Юрий Гагарин. Выполнив один оборот вокруг Земли, на 108-й минуте полет был завершен, посадка прошла в Саратовской области.

Сейчас в России в этот день отмечают День космонавтики, во всем мире - Международный день полета человека в космос.