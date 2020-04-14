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Роскосмос начал подготовку к посадке "Союза МС-15" с членами экипажа МКС

На борту корабля находятся три члена экипажа

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Работники российской космической отрасли начали подготовку к посадке пилотируемого корабля "Союз МС-15" с тремя членами экипажа на борту. Об этом написал генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин на своей странице в Twitter во вторник.

"Группы спасателей, вертолеты и конвои прибывают к местам оперативной дислокации" - написал Рогозин, уточнив, что "дивизион пилотируемой космонавтики Роскосмоса приступил к подготовке операции спуска [корабля] на Землю".

По его словам, расстыковка "Союза МС-15" с МКС намечена на 04:53 мск 17 апреля, а посадка - на 08:16 мск в штатном районе в Казахстане.

Ранее в пресс-службе Центрального военного округа сообщили, что личный состав поисково-спасательной группы, обеспечивающей посадку экипажа "Союза МС-15", уже прибыл в Казахстан и прошел барьерную термометрию и тесты на наличие вирусных и инфекционных заболеваний. Также проведена санитарная дезинфекционная обработка имущества и техники.

Посадка спускаемого аппарата пилотируемого космического корабля "Союз МС-15" запланирована на 17 апреля. Всего для встречи спускаемого аппарата будет задействовано восемь вертолетов Ми-8МТВ5-1, самолеты Ан-12 и Ан-26, 19 единиц специальной техники, в том числе пять поисковых машин "Синяя птица".

На "Союзе МС-15" на Землю должны вернуться космонавт Роскосмоса Олег Скрипочка, а также астронавты NASA Эндрю Морган и Джессика Меир.

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