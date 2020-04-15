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Хайнань запустит спутники дистанционного зондирования Земли "Санья-1" в 2021 году

Группировка "Санья-1" будет состоять из двух аппаратов

ХАЙКОУ, 15 апреля. /ТАСС/. Китайская провинция Хайнань планирует запустить в космос созвездие спутников серии "Санья-1" в 2021 году. Как сообщила газета "Хайнань жибао", эти аппараты станут первыми спутниками дистанционного зондирования региона, которые будут способны передавать снимки в высоком разрешении.

По данным издания, группировка "Санья-1" будет состоять из двух аппаратов. В настоящее время они уже строятся на специализированном предприятии. Эти спутники будут использоваться в сельском и лесном хозяйстве, рыболовецкой отрасли и при исследовании мирового океана.

Космические аппараты "Санья-1" были разработаны компанией Satellite (Zhuhai) Aerospace Technology при использовании технологий Харбинского политехнического университета.

Помимо "Санья-1" Хайнань планирует запустить несколько серий спутников, в числе которых четыре зонда серии "Хайнань-1" и два "Саньша-1". После успешного формирования спутниковой группировки космические аппараты будут обеспечивать наблюдение за земной поверхностью для нужд судоходства и рыболовной отрасли. Кроме того, спутники могут быть задействованы при проведении поисково-спасательных операций на море.

Космодром на Хайнане

На территории провинции Хайнань расположен один из четырех космодромов Китая - Вэньчан. Он является крупнейшим и новейшим стартовым комплексом КНР, а также самым южным из них - расположен всего на 19 градусов севернее экватора, что облегчает запуск и позволяет дополнительно увеличить полезную нагрузку ракет-носителей. Еще одним важным преимуществом космодрома является его расположение на побережье и наличие удобных бухт, что также облегчает доставку на него грузов и тяжелых ракет-носителей.

Строительство космодрома длилось 5 лет и завершилось в 2014 году. Первый запуск был осуществлен 25 июня 2016 года. В будущем Вэньчан будет использоваться для запуска модулей китайской космической станции и в миссиях по исследованию Луны.

Теги
КитайХайнань
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