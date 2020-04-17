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Три члена экипажа корабля "Союз МС-15" совершат посадку на Землю в разгар пандемии

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Спускаемый аппарат пилотируемого космического корабля "Союз МС-15" с тремя членами экипажа на борту совершит посадку в степях Казахстана в пятницу утром. На нем на Землю вернутся российский космонавт Олег Скрипочка, а также американские астронавты Эндрю Морган и Джессика Меир.

По данным Роскосмоса, посадка запланирована в 147 км юго-восточнее города Жезказгана (Казахстан). Она будет проходить в условиях пандемии коронавируса.

Корабль "Союз МС-15" отправился к МКС 25 сентября 2019 года, это был последний пилотируемый пуск на ракете "Союз-ФГ" с украинской системой управления. Тогда на орбиту полетели Олег Скрипочка, Джессика Меир и первый астронавт ОАЭ Хазаа аль-Мансури (его командировка завершилась раньше - 3 октября). Эндрю Морган находился на станции с июля 2019 года.

План посадки

Члены экипажа перейдут с модуля "Звезда" на "Союз МС-15" около 01:30 мск и закроют за собой люки. Расстыковка корабля с МКС намечена на 04:53 мск. Затем корабль перейдет в автономный полет, после включения двигателей на торможение "Союз" сойдет с орбиты, затем от спускаемого аппарата отделятся бытовой и приборно-агрегатный отсеки.

Когда спускаемый аппарат войдет в атмосферу, он начнет торможение, в этот период на несколько минут связь с ним будет затруднена. Его приземление, которое запланировано на 08:17 мск, пройдет при помощи парашютов и двигателей мягкой посадки.

На орбите продолжат работу российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американский астронавт Крис Кэссиди, которые прилетели на МКС 9 апреля 2020 года.

Из изоляции в обсервацию

Из-за пандемии коронавируса число специалистов Росавиации, Роскосмоса, Минобороны и других организаций и ведомств, участвующих в обеспечении посадки экипажа Международной космической станции, будет ограничено. Об этом ранее сообщили ТАСС в пресс-службе российского Центра подготовки космонавтов (ЦПК).

"Непосредственно с экипажем контактировать будут только те люди, которым это действительно очень необходимо, остальные будут соблюдать дистанцию. При этом все они будут находиться в защитных изоляционных костюмах и пройдут дезинфекцию", - отметили в ЦПК, уточнив, что все прибывшие для обеспечения посадки специалисты прошли тесты на коронавирус.

Также для исключения инфицирования Скрипочки, Меир и Моргана время проведения спасательной операции будет ограничено. Сразу после эвакуации экипажа из спускаемого аппарата космонавта и астронавтов доставят на вертолеты, где медики оценят их состояние здоровья после перегрузок и в случае необходимости окажут первую медицинскую помощь. Затем их доставят на оперативный аэродром, откуда Скрипочка отправится в Москву, а американские астронавты - в США.

Сразу после возвращения у Скрипочки начнется режим обсервации, все его контакты строго ограничат. Ранее в Центре подготовки космонавтов рассказали ТАСС, что второй период реабилитации космонавта, который должен был пройти в Краснодарском крае, отложат на более поздний срок из-за пандемии коронавируса.

Юбилей и "Терминатор" на орбите

В декабре 2019 года Олег Скрипочка отметил юбилей на орбите - космонавту исполнилось 50 лет. За это время он успел трижды побывать в длительной экспедиции на МКС, принять участие во многих научных экспериментах. В частности, вместе с коллегой Александром Скворцовым они начали выполнять эксперимент "Терминатор" по изучению верхних слоев атмосферы и явлений, происходящих там.

Всего во время экспедиции МКС-61/62 было проведено более 50 экспериментов по программе научно-прикладных исследований. Семь из них выполнялись в автоматическом режиме без участия экипажа.

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