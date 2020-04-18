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Глава NASA поблагодарил Роскосмос за возвращение "Союза" с астронавтами США

Джим Брайденстайн заявил, что гордится работой Джессики Меир и Эндрю Моргана, которую они проделали на МКС совместно с российским космонавтом Олегом Скрипочкой

ТАСС, 18 апреля. Глава NASA Джим Брайденстайн поблагодарил Роскосмос за успешную посадку корабля "Союз МС-15".

"Поговорил по телефону с Джессикой Меир и Эндрю Морганом. Я очень горжусь важной работой, проделанной ими на Международной космической станции (МКС) совместно с Олегом Скрипочкой. Я хочу поблагодарить NASA и Роскосмос за то, что они доставили всех домой в целости", - написал он в Twitter.

Спускаемый аппарат пилотируемого космического корабля "Союз МС-15" с тремя членами экипажа МКС совершил посадку в казахстанской степи в пятницу.

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