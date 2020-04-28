Роскосмос для борьбы с коронавирусом закупит 100 тыс. масок на 3 млн рублей

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Роскосмос в рамках борьбы с распространением коронавируса закупит 100 тыс. трехслойных защитных масок на сумму более 3 млн рублей, говорится на сайте госзакупок.

"Цель закупки: в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) среди работников госкорпорации "Роскосмос", - говорится в техническом задании.

В документе отмечается, что всего должно быть поставлено 100 тыс. масок (2 тыс. упаковок по 50 штук) в течение двух дней после оплаты аванса. Цена договора составляет 3 млн 50 тыс. рублей.

Согласно техническому заданию, маски должны обеспечивать "защиту от различных возможных патогенных микробов, микроорганизмов, вирусов, бактерий, загрязняющих веществ из воздуха". При этом им нужно обладать хорошими воздухопроницаемыми свойствами, бактериальной фильтрацией 95%, не вызывать аллергических реакций и не раздражать кожу.

Поставляемый товар, подчеркивается в техзадании, должен быть новым, промышленного производства не ранее 2020 года.

О коронавирусе

Ранее генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что число работников ракетно-космической отрасли, которые заражены коронавирусом, увеличилось до 111, три человека умерли, 11 - выздоровели.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3 млн человек, почти 210 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 87 147 случаев заражения, выздоровели 7 346 человек, умерли 794. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.