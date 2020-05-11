{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Корабль Cygnus отстыковался от МКС

В NASA уточнили, что корабль должен сойти с обриты и сгореть в атмосфере 29 или 30 мая

НЬЮ-ЙОРК, 11 мая. /ТАСС/. Американский грузовой корабль Cygnus отстыковался в понедельник от Международной космической станции (МКС). Трансляция ведется на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Отвод корабля от орбитальной станции осуществляли с помощью манипулятора Canadarm 2. Операция была завершена в 12:09 по времени Восточного побережья США (19:09 мск). Ей дистанционно управляли специалисты из Центра космических полетов имени Джонсона в Хьюстоне (штат Техас). Астронавт NASA Крис Кэссиди наблюдает за отходом Cygnus от МКС.

По данным NASA, ожидается, что в течение примерно 24 часов после отстыковки на борту Cygnus будет проведен эксперимент. В рамках него специалисты космического ведомства США намерены выяснить, как микрогравитация воздействует на процессы горения. Кроме того, с Cygnus планируется вывести на орбиту несколько микроспутников CubeSat. В NASA уточнили, что корабль должен сойти с обриты и сгореть в атмосфере 29 или 30 мая.

Cygnus пристыковался к орбитальному комплексу в феврале. На его борту на МКС доставили около 3 400 кг грузов, в том числе оборудование для проведения экспериментов.

Теги
США
Реклама на ТАСС
Пусковой стол под "Ангару" на космодроме Восточном начнут монтировать 1 сентября
В мае пройдет прокладка сетей и установка оборудования в будущем командном пункте
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС