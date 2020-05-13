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Китай к 2023 году создаст сеть из космических спутников для развития интернета вещей

Планируется запустить около 80 таких аппаратов на орбиту

ПЕКИН, 13 мая. /ТАСС/. Китайская корпорация аэрокосмической науки и промышленности (CASIC) к 2023 году создаст сеть космических спутников "Синъюнь", которая окажет существенное стимулирующее воздействие на развитие интернета вещей. Об этом сообщила в среду газета China Daily.

По ее данным, на околоземную орбиту планируется запустить порядка 80 таких аппаратов, которые будут находиться на высоте около 560 км и обеспечивать высокоэффективную узкополосную передачу данных.

"Зона покрытия, которую обеспечивает существующая телекоммуникационная инфраструктура, уже недостаточна, учитывая бурное развитие интернета вещей. Она оказывает на него значительное сдерживающее воздействие", - отметил сотрудник научно-исследовательского центра CASIC.

По его словам, пока спутники покрывают на Земле лишь 20% суши и около 5% морских акваторий, что явно недостаточно для реализации масштабных перспективных проектов. "После реализации этой программы пользователи получат круглосуточный доступ к интернету вещей. Это даст им множество преимуществ, начиная с более эффективного контроля за устройствами и кончая значительной оптимизацией используемых ресурсов", - пояснили в корпорации.

Во вторник CASIC вывела на орбиту при помощи твердотопливной ракеты-носителя "Куайчжоу-1A" (KZ-1A) два спутника - "Синъюнь-2-01" и "Синъюнь-2-02". Первый из них также получил официальное название "Ухань" - в честь города, где был успешно ликвидирован первый мощный очаг нового коронавируса. Запуск был осуществлен с космодрома Цзюцюань в провинции Ганьсу на северо-западе Китая. Эти коммерческие космические аппараты также будут использованы для тестирования лазерной межспутниковой связи.

КНР разрабатывает не только метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники, но и технологии для освоения Луны. Китайские ученые также осуществляют проекты по исследованию астероидов и Марса, к интенсивному изучению поверхности которого они приступят до 2025 года.

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