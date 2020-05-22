Спутник МО РФ отделился от разгонного блока и вышел на расчетную орбиту

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Разгонный блок "Фрегат" вывел на расчетную орбиту космический аппарат Минобороны России. Об этом сообщили в пятницу журналистам в военном ведомстве.

"Разгонный блок "Фрегат" успешно вывел на орбиту космический аппарат в интересах Минобороны России", - отметили в ведомстве.

По данным министерства, старт ракеты "Союз-2.1б" и выведение космического аппарата на орбиту прошли в штатном режиме.

Ракета-носитель "Союз-2.1б" стартовала в пятницу в 10:31 мск с космодрома Плесецк. Все предстартовые операции и старт прошли в штатном режиме. Это третий пуск ракеты-носителя "Союз-2" с космодрома Плесецк в 2020 году.