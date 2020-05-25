Японский грузовой корабль "Конотори-9" начал стыковку с МКС

ТОКИО, 25 мая. /ТАСС/. Японский беспилотный космический корабль "Конотори-9" ("Аист-9") в понедельник достиг Международной космической станции (МКС) и начал процесс стыковки с ней. Об этом сообщило Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA).

После того, как корабль сблизился со станцией на дистанцию 9,2 м - до "точки захвата" - астронавт Крис Кэссиди с помощью дистанционного манипулятора Canadarm-2 осуществил захват корабля в 08:13 по времени восточного побережья США (15:13 мск). Как отмечалось в репортаже из Центра управления полетом в Хьюстоне (штат Техас), транслировавшемся на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), помощь в осуществлении этой операции ему оказывал российский космонавт Иван Вагнер. "Крис и Иван, спасибо за работу", - поблагодарили сотрудники центра членов экипажа МКС.

Через 1 час 15 минут после захвата корабль по командам из Центра управления полетом в Хьюстоне будет пристыкован к стыковочному узлу на модуле Unity, после чего экипаж начнет его разгрузку.

Корабль, выведенный на орбиту 20 мая ракетой-носителем H-IIB с космодрома Танэгасима, доставил на Международную космическую станцию около 6,2 тонны различных грузов - запасов кислорода, воды, продуктов питания, научной аппаратуры и новые литий-ионные батареи для замены старых никель-водородных батарей, размещенных на корпусе МКС. После разгрузки корабль будет заполнен отходами, отведен от МКС и по команде из центра управления полетом сойдет с орбиты.

Первый запуск корабля "Конотори" был осуществлен в 2009 году. Аппарат имеет длину 10 м и диаметр 4,4 м. С 2011 года, когда прекратилась американская программа Space Shuttle, "Конотори" стал главным космическим кораблем, способным перевозить крупное оборудование. С 2021 года Япония будет использовать модернизированную версию грузовика с большей вместимостью.