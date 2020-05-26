В NASA заявили, что вопрос о том, когда космонавты из РФ полетят на Crew Dragon, не решен

НЬЮ-ЙОРК, 26 мая. /ТАСС/. Решение о том, когда российский космонавт сможет совершить полет на новом американском космическом корабле Crew Dragon, пока не принято. Об этом заявил во вторник на брифинге в Центре космических полетов имени Кеннеди директор Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джим Брайденстайн.

"Мы пока не приняли решения на этот счет", - сообщил он, отвечая на вопрос, возможны ли в ближайшее время полеты на Crew Dragon российского космонавта или астронавта из Канады.

"Половина Международной космической станции - американская, а половина - российская, - отметил директор NASA, отвечая на вопрос о перспективах взаимодействия с Россией в исследовании космоса. - Для того чтобы на борту МКС находились и американцы, и россияне, мы должны быть готовы запускать российских космонавтов на орбиту в наших коммерческих кораблях , а они должны проявить готовность доставлять американских астронавтов на кораблях "Союз". В ходе последних контактов с главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным мы пришли к согласию в вопросе о том, что это необходимо для обеих стран, по мере того как мы продвигаемся вперед в наших программах".

Затронув вопрос о возможности участия России в программе создания окололунной станции Gateway, он отметил. что "это отдельная тема для обсуждений". "Да, мы сделали предложение России, мы спросили о том, как они хотели бы участвовать в этой программе, - продолжил Джим Брайденстайн. - Мы высказали свои предложения и сейчас ожидаем ответа. Но хочу подчеркнуть, что у нас установилось прочное партнерство, начало которому было положено в 1975 году с программы "Аполлон-Союз", затем последовали программы "Шаттл" - "Мир" и программа создания МКС".

"Это яркий пример, демонстрирующий, что космос может объединять людей, и что это сотрудничество выше, чем геополитические соображения на Земле, - подчеркнул директор NASA. - Это те отношения, в которых мы заинтересованы и, конечно же, мы будем продолжать взаимодействовать с ними".

Старт Crew Dragon

Старт корабля Crew Dragon с астронавтами Дагласом Хёрли и Робертом Бенкеном на борту намечен на 27 мая в 16:33 по времени восточного побережья США (23:33 мск), а стыковка с МКС - на 28 мая. Предстоящий полет получил обозначение DEMO-1 ("Демонстрационный-1"). После оценки итогов этого полета состоится первый регулярный полет. Как сообщил Джим Брайденстайн, он может состояться 30 августа.

Crew Dragon - модификация грузового корабля Dragon, который уже доставляет грузы на МКС. В автоматическом режиме Crew Dragon был отправлен к станции с помощью ракеты-носителя Falcon 9 2 марта и пристыковался к ней на следующий день.

NASA прекратило пилотируемые полеты в 2011 году после завершения программы использования возвращаемых кораблей Space Shuttle. С тех пор астронавты доставляются на МКС российскими "Союзами". Первоначально предполагалось, что американские коммерческие корабли начнут осуществлять пилотируемые полеты в 2017 году.