Роскосмос и NASA ведут переговоры о взаимном предоставлении мест для полетов на МКС

НУР-СУЛТАН, 2 июня. /ТАСС/. Госкорпорация "Роскосмос" и Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) ведут переговоры о взаимном предоставлении мест на космических кораблях для полетов на МКС. Об этом сообщил представитель Роскосмоса в Казахстане Анатолий Красников на брифинге во вторник.

"На данный момент ведутся переговоры между госкорпорацией "Роскосмос" и NASA о взаимном предоставлении мест для полетов на МКС. То есть это ситуация, когда российские космонавты будут летать на американских космических кораблях, а американские космонавты будут продолжать полеты на наших космических кораблях. Понятно, что это действительно является насущной необходимостью, потому что сейчас мы все видим, что появилась новая транспортная система по доставке человека на Международную космическую станцию", - сказал Красников.

Он отметил, что члены экипажей МКС должны уметь работать с обеими транспортными системами, "чтобы осуществлять взаимное резервирование". "Безусловно, в этом есть серьезная заинтересованность и с российской стороны, и с американской стороны", - подчеркнул представитель госкорпорации.

По словам Красникова, в Роскосмосе искренне рады за американских коллег, что запуск космического корабля Crew Dragon и его стыковка к МКС прошли в штатном режиме. "Мы их от всей души поздравляем, это действительно для них очень большой успех, и это очень здорово", - отметил он.

При этом представитель российской госкорпорации заверил, что после появления у США собственной системы доставки астронавтов на МКС инфраструктура космодрома Байконур простаивать не будет. "У России есть масса своих научных программ, которые необходимо использовать с помощью возможностей МКС. И конечно, мы продолжим отправлять наших космонавтов туда", - сказал Красников.

Он напомнил, что ряд стран проявляет интерес к использованию российской транспортной системы для полетов своих граждан на МКС. "Мы с этим достаточно серьезно работаем и, конечно, надеемся и даже уверены в том, что космодром будет работать в направлении МКС, популяризации ее программы достаточно активно и в дальнейшем", - заключил представитель Роскосмоса.