СМИ: SpaceX подсмотрела у русских концепт раздельной доставки грузов и людей на орбиту

БЕРЛИН, 3 июня. /ТАСС/. Компания Илона Маска SpaceX подсмотрела у русских идею раздельной доставки грузов и людей в космос. Такого мнения придерживаются авторы статьи, опубликованной в немецкой газете Der Tagesspiegel.

"Абсолютно по-новому реализован и полностью подсмотрен у русских концепт американской эры постшаттлов - раздельная транспортировка людей и грузов",- отмечают авторы статьи. В остальном же американцы следуют своей традиции - такие элементы, как, например, ступени ракет и капсулы, проектируются для многоразового использования.

Как подчеркивает издание, раздельная транспортировка грузов и людей важна для будущего космического туризма. Так, Маск решительно настроен отправить первых туристов на Международную космическую станцию (МКС) в 2021 году. Одно такое путешествие обойдется в $55 млн.

Примечательно, что даже над дизайном костюмов многие годы работал и сам Маск. По его словам, они должны были выглядеть "круто" и тем самым "пробудить у детей интерес к полетам в космос". Помогал ему в этом дизайнер голливудских фильмов Хосе Фернандес, который создавал костюмы для таких лент, как, например, "Капитан Америка" и "Мстители".

Однако уже в 2001 году российский корабль "Союз" доставил на МКС первого космического туриста. Им стал американец Деннис Тито. Пребывание на орбите обошлось ему в $20 млн и продолжалось восемь дней, шесть из которых Тито провел на МКС.

Триумф SpaceX

Маск после первого пилотируемого запуска корабля Crew Dragon к Международной космической станции вспомнил о словах генерального директора Роскосмоса Дмитрия Рогозина про батут.

"Батут работает", - сказал Маск на пресс-конференции, посвященной успешному запуску Crew Dragon.

Рогозин ранее в Twitter заявил, что в 2014 году спас российскую ракетно-космическую отрасль от американских санкций, предложив США доставлять астронавтов на МКС с помощью батута.

Ракета-носитель Falcon 9 с пилотируемым кораблем Crew Dragon стартовала к МКС 30 мая с космодрома на мысе Канаверал. Запуск был осуществлен со второй попытки: 27 мая старт был отменен за 17 минут до расчетного времени из-за неблагоприятных погодных условий в районе космодрома. Это первый за девять лет пилотируемый полет, осуществляемый с территории США на американском космическом корабле.

NASA прекратило пилотируемые полеты в 2011 году после завершения программы использования возвращаемых кораблей Space Shuttle. Все это время астронавтов доставляли на МКС российскими "Союзами".