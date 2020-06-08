В России завершили прием заявок в отряд космонавтов

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Роскосмос завершил прием заявок на участие в конкурсе по отбору в отряд космонавтов, на очный этап отбора допущены около 30 человек. Об этом говорится в сообщении госкорпорации, распространенном в понедельник.

Предлагаем вам своими глазами взглянуть на то, как Леонов сделал первый шаг в безвоздушное пространство.

Возможность посмотреть на первый выход в открытый космос в 360°

Возможность посмотреть на первый выход в открытый космос в 360° Предлагаем вам своими глазами взглянуть на то, как Леонов сделал первый шаг в безвоздушное пространство.

"Госкорпорация "Роскосмос" закончила прием заявок на участие в открытом конкурсе по отбору кандидатов в космонавты Российской Федерации, о начале которого было объявлено 3 июня 2019 года", - говорится в сообщении.

Всего в рамках конкурса было принято 1 404 обращения, полный комплект документов предоставили 156 претендентов, из которых 123 мужчины и 33 женщины. До настоящего момента прошло шесть заседаний комиссии, на них было рассмотрено 90% претендентов.

"28 кандидатов (среди них три женщины) уже получили приглашение на очный этап отбора", - отметили в Роскосмосе.

Из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, было принято решение продлить до конца месяца сроки подачи полного пакета документов для тех, кто не успел предоставить все документы до 1 июня.

3 июня 2019 года в России стартовал новый набор в отряд космонавтов. Во время посещения Ракетно-космического центра "Прогресс" генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сказал, что госкорпорация ждет более активного участия девушек. По его словам, еще один акцент будет сделан на работников ракетно-космической отрасли.