Прибор из Италии для "Спектра-М" испытают на воздушном шаре на год позже из-за пандемии

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Испытания прототипа итальянского прибора для проекта "Миллиметрон" (обсерватория "Спектр-М") на воздушном шаре отложены на 2021 год. Об этом сообщила ТАСС замдиректора Физического института им. П. Н. Лебедева Российской академии наук (ФИАН) Лариса Лихачева.

"Итальянское космическое агентство не выделило средства известному ученому Паоло де Бернардису, с которым мы работаем по проекту "Миллиметрон" для запуска баллона", - отметила Лихачева. По ее словам, в этом году упущено хорошее климатическое время, поэтому, "по всей видимости, о запуске можно говорить только в следующем году".

В рамках испытания прототип длинноволнового матричного спектрометра должен быть пролететь на воздушном шаре над северной территорией России. "Поскольку это [испытания] делается на севере, с Шпицбергена, то это все требует определенных средств", - сказала Лихачева, подчеркнув, что макет прибора уже создан.

В отличие от итальянской стороны, добавила замдиректора, российские предприятия смогли подстроиться к условиям пандемии. "У нас по "Миллиметрону" огромная кооперация с российскими предприятиями ИСС им. М. Ф. Решетнева, РКС, которые сумели перестроиться и выполняют свои планы", - подчеркнула она.

Обсерватория "Спектр-М" предназначена для исследования объектов дальнего космоса в миллиметровом, субмиллиметровом и дальнем инфракрасном диапазонах спектра. С ее помощью ученые рассчитывают получить данные о глобальной структуре Вселенной, строении и эволюции галактик, их ядер, звезд, планетных систем, объектах со сверхсильными гравитационными и электромагнитными полями, а также об органических соединениях в космосе.

"Спектр-М" планируется запустить на расстояние 1,5 млн км, в район точки Лагранжа L2 системы Солнце - Земля, в которой уравновешиваются силы притяжения Солнца и Земли.