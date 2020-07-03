Размазанный парад планет в июле можно будет увидеть даже невооруженным глазом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июля. /ТАСС/. В первой половине июля перед восходом солнца можно будет даже невооруженным глазом увидеть ближайшие к Земле планеты. Это явление астрономы называют "размазанным парадом планет", оно объясняется тем, что в это время все планеты системы будут находиться с одной стороны от Солнца. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе Института прикладной астрономии РАН.

"Сейчас наступает период, когда все восемь планет Солнечной системы собрались с одной стороны от Солнца: так называемый размазанный парад планет. Он будет длиться все первую половину июля. Они не выстроены в линию как при параде планет в классическом понимании, однако явление достаточно редкое. Утром перед восходом солнца на западе невооруженным глазом можно будет увидеть Марс, Юпитер и Сатурн, а в восточном секторе неба – Меркурий и Венеру", – расскзаал собеседник агентства.

По его словам, размазанный парад планет не так редок как классический, который происходит примерно раз в несколько десятков тысяч лет. Астрономическое явление, которые можно будет наблюдать в июле случается, примерно раз в 200 лет.

"Кроме того, раз все планеты находятся по одну сторону от Солнца, то можно увидеть и более далекие объекты – Уран и Нептун, причем для этого достаточно просто любительского телескопа", – отметил собеседник агентства.

Он пояснил, что явление можно наблюдать из любой точки Земли, при этом по мере приближения к экватору будет видно лучше.