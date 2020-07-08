Грузовой корабль "Прогресс МС-13" отстыковался от МКС

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Грузовой корабль "Прогресс МС-13" отстыковался от модуля "Пирс" Международной космической станции (МКС) и в ночь на четверг будет затоплен. Об этом сообщили в среду ТАСС в Роскосмосе.

"Прогресс МС-13" отстыковался в 21:23 мск от модуля "Пирс", - сказали в госкорпорации.

Предполагается, что корабль включит двигатели на торможение 9 июля в 00:31 мск, а в 01:05 мск войдет в атмосферу Земли. Через две минуты начнется его разрушение.

"Прогресс МС-13" был запущен на ракете "Союз-2.1а" с 31-й площадки космодрома Байконур 6 декабря 2019 года. С его помощью на станцию были отправлены 650 кг топлива, 420 кг воды, 1 360 кг сухих грузов и 50 кг баллонов с кислородом. Полет до МКС проходил по трехсуточной схеме.