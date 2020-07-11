Роскосмос ответил на заявление Илона Маска о Сергее Королеве

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Роскосмос ответил на английском языке основателю SpaceX Илону Маску, который назвал советского конструктора Сергея Королева одним из лучших.

"Он был самым лучшим", - говорится в сообщении Роскосмоса в Twitter.

Американский предприниматель Илон Маск в пятницу сообщил, что провел разговор с семьей основоположника советской космонавтики, академика Сергея Королева. При этом Маск отметил, что Королев был одним из самых лучших. Предприниматель написал фамилию академика на русском языке.

Детали разговора Маск не привел.

Сергей Королев - инженер-конструктор, основоположник отечественной космонавтики. Руководил созданием первых советских баллистических ракет, пилотируемых космических кораблей. Созданная Королевым и изготовленная на куйбышевском авиазаводе №1 (ныне - самарский РКЦ "Прогресс") ракета Р-7 в 1957 году вывела на орбиту первый искусственный спутник Земли, а в 1961 году на ее модификации был выведен первый космический корабль с человеком на борту.