Рогозин заявил, что новую станцию могут собрать из частей МКС, как из Lego

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Российские конструкторы рассматривают возможность использовать сохранившие ресурс части МКС после окончания ее эксплуатации как своего рода детали конструктора Lego для создания новой станции. Об этом в интервью радио "Комсомольская правда" сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

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"Мы же с вами не знаем, как будет дальше развиваться Международная космическая станция. Вполне вероятно, что это Lego будет снова разбираться на части, и те конструкции, которые выработали свой ресурс, они будут утилизированы, а те, которые не выработали, они могут остаться. Вы не думали над этим подходом? Вот наши конструкторы думают и над этим подходом", - сказал он.

Ранее Рогозин сообщал, что Научно-энергетический и Узловой модули, которые созданы для МКС, могут использоваться в качестве прообраза окололунной станции, поскольку их срок службы может превысить срок эксплуатации Международной космической станции.

Модуль "Наука"

Рогозин сообщил, что многофункциональный лабораторный модуль "Наука" планируется отправить на Байконур 23 июля.

"Мы очень рады, что наконец-то прошли испытания в вакуумной камере. Есть отдельные небольшие замечания, которые должны быть устранены до 23 июля. И я надеюсь, что в этот день модуль уйдет на Байконур", - сказал он.

После этого на космодроме с "Наукой" продолжат работу специалисты РКК "Энергия", которые будут готовить ее к пуску. "А дальше будет сложный пуск, потому что мы давно не запускали таких гигантских конструкций к МКС", - отметил Рогозин.

Он также добавил, что модуль "Наука" крайне необходим экипажу для расширения рабочего места на орбите. Кроме того, этот модуль откроет дорогу европейскому манипулятору "Эра", который должен быть отправлен на МКС, а также стыковочному модулю и Научно-энергетическому модулю.

Ранее в Роскосмосе сообщали о планах отправить его на Байконур 21-23 июля.

Журнал "Русский космос" (официальное издание Роскосмоса) ранее сообщал, что модуль будет запущен на орбиту к Международной космической станции во втором квартале 2021 года. В апреле исполнительный директор Роскосмоса по науке и перспективным программам Александр Блошенко сообщил ТАСС, что на нем будет проведен эксперимент "Вампир" по созданию кристаллов для новейших инфракрасных датчиков, которые будут использоваться на спутниках группировки "Сфера". В модуле также планируется эксперимент по развитию эмбрионов в яйцах перепелов.

Модуль способен вырабатывать кислород на шесть человек, регенерировать воду из урины. С "Наукой" российские космонавты должны получить второй туалет, каюту для третьего члена экипажа, а также европейский манипулятор ERA, который позволит выполнять ряд работ без выхода в открытый космос.

Пуски с Байконура

Рогозин отметил, что возможность переноса ближайших пусков ракет Роскосмоса с Байконура из-за пандемии не рассматривается. По словам главы Роскосмоса, до конца месяца ожидается два пуска - 23 и 30 июля.

"Я уверен, что нам хватит здесь и специалистов, и всех необходимых ресурсов с тем, чтобы провести эти пуски. По крайней мере на сегодняшний день мы и не обсуждаем возможность их переноса. Более того, мы и не можем их особенно перенести, потому что в первом случае должен лететь грузовик по расписанию, он не может не полететь со всем необходимым к МКС", - отметил он.

Гендиректор госкорпорации также сообщил, что с Байконура запланирован пуск в августе, не уточнив, какой аппарат будет выведен.

Старт ракеты "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-15" запланирован на 23 июля с космодрома Байконур. На корабле к МКС отправятся запасы топлива, воды и газов, а также средства жизнеобеспечения и укладки для проведения космических экспериментов.

30 июля на ракете-носителе "Протон-М" на орбиту отправятся спутники связи "Экспресс-80" и "Экспресс-103".

Режим чрезвычайного положения в связи с распространением коронавируса действовал в Казахстане с 16 марта по 11 мая, однако карантинные меры в различных регионах республики по-прежнему сохраняются. На фоне ухудшения эпидемической ситуации власти приняли решение с 5 июля на 14 дней ввести ряд дополнительных карантинных ограничений с возможностью их продления или ужесточения.

В июне в Роскосмосе сообщили, что работа космодрома Байконур продолжается в штатном режиме, несмотря на распространение коронавируса и усиление ограничений в одноименном городе.