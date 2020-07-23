Запуск Crew Dragon к МКС с четырьмя астронавтами состоится не ранее конца сентября

НЬЮ-ЙОРК, 23 июля. /ТАСС/. Запуск корабля Crew Dragon американской компании SpaceX с четырьмя членами экипажа на борту к Международной космической станции (МКС) состоится не ранее конца сентября 2020 года. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в среду на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США.

Как отметили в ведомстве, "запуск планируется осуществить не раньше конца сентября". Это произойдет после возвращения с МКС экипажа Crew Dragon. Как ожидается, корабль отстыкуется от орбитального комплекса 1 августа, а астронавты Даг Хёрли и Роберт Бенкен вернутся на Землю 2 августа.

В заявлении констатируется, что это будет первый регулярный полет Crew Dragon. Ему будет предшествовать процесс сертификации специалистами NASA.

В ведомстве уточнили, что на борту корабля, который отправится к МКС, будут находиться астронавты NASA Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уокер, а также японец Соичи Ногучи. Запуск будет осуществлен с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида).

Crew Dragon в автоматическом режиме пристыковался к МКС 31 мая. Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с кораблем был успешно осуществлен 30 мая с космодрома на мысе Канаверал.