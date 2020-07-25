Госкомиссия одобрила вывоз ракеты-носителя "Протон-М" на стартовый комплекс 26 июля

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Ракету-носитель "Протон-М", на которой 30 июля на орбиту отправятся спутники связи "Экспресс-80" и "Экспресс-103", вывезут на стартовый комплекс космодрома Байконур в воскресенье, 26 июля. Такое решение приняла в субботу госкомиссия, говорится в сообщении на сайте Роскосмоса.

"Заслушав доклады руководителей работ, госкомиссия приняла решение о вывозе ракеты космического назначения на стартовый комплекс площадки номер 200. Начало операций по транспортировке ракеты с технологической заправочной площадки начнется в воскресенье, 26 июля в 04:30 мск", - говорится в сообщении.

Запуск "Протона-М" запланирован на 30 июля в 00:27 мск. Это будет первый запуск "Протона" в 2020 году. Пуск аппаратов "Экспресс" будет осуществлен в интересах российского спутникового оператора ФГУП "Космическая связь".

Ранее гендиректор Центра им. М. В. Хруничева Алексей Варочко сообщил ТАСС, что первый в этом году запуск ракеты "Протон-М" со спутниками связи "Экспресс-80" и "Экспресс-103" перенесен на конец мая из-за проблем с комплектующими носителя. Позднее предприятие - изготовитель спутников сообщило, что запуск отложен на неопределенный срок из-за брака в ракете.

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в интервью радиостанции "Комсомольская правда" рассказал, что брак был допущен при изготовлении отдельных деталей на Усть-Катавском заводе в Челябинской области в 2015-2016 годах. Позже он был устранен, и в ночь на 5 июня ракету отправили на космодром.

Спутники "Экспресс-80" и "Экспресс-103" построены по заказу ФГУП "Космическая связь" на базе унифицированной платформы среднего класса "Экспресс-1000" разработки "Информационных спутниковых систем" имени академика Решетнева. Партнером предприятия по полезной нагрузке новых спутников традиционно выступает европейская компания Thales Alenia Space. Аппараты предназначены для обеспечения услуг фиксированной и подвижной связи, цифрового телерадиовещания, высокоскоростного доступа в интернет, а также передачи данных на территории России и в странах СНГ в C-, Ku- и L-диапазонах. Полезная нагрузка будет включать 38 (для аппарата "Экспресс-80") и 37 (для "Экспресса-103") основных транспондеров.