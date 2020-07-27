Орбиту МКС поднимут 29 июля на 1,1 км

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Специалисты Центра управления полетами ЦНИИмаш 29 июля скорректируют орбиту Международной космической станции (МКС). Об этом сообщили в понедельник в Роскосмосе.

"По предварительным данным службы баллистико-навигационного обеспечения Центра управления полетами ЦНИИмаш, двигатели корабля "Прогресс МС-14" будут включены в 16:42 мск и проработают 336,3 с. После чего высота орбиты станции увеличится на 1 100 м и составит около 419,1 км над Землей", - отмечается в сообщении.

Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-17" запланирован на октябрь 2020 года с площадки №31 космодрома Байконур. В состав экипажа корабля вошли космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавт NASA Кэтлин Рубинс.