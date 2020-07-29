Орбита МКС увеличена на 1,1 км для октябрьского запуска пилотируемого "Союза МС"

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Специалисты Центра управления полетами ЦНИИмаш провели маневр по увеличению средней высоты орбиты полета Международной космической станции (МКС). Коррекция орбиты прошла с помощью двигателей грузового корабля "Прогресс МС-14", сообщили в среду в Роскосмосе.

"Двигатели грузового корабля "Прогресс МС-14", с помощью которого была осуществлена коррекция орбиты, были включены в 16:57 мск на 336 секунд, в результате МКС получила импульс в 0,65 м/с. После проведения корректирующего маневра средняя высота орбиты МКС увеличилась на 1,1 км", - сказали в госкорпорации.

Согласно данным службы баллистико-навигационного обеспечения Центра управления полетами ЦНИИмаш (входит в состав госкорпорации "Роскосмос"), после маневра минимальная высота орбиты МКС над поверхностью Земли составляет 417,5 км, максимальная высота над поверхностью Земли - 436,2 км.

Маневр был выполнен для формирования баллистических условий перед запуском к МКС пилотируемого корабля "Союз МС-17".

Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-17", на котором к МКС отправится новая экспедиция, запланирован на октябрь 2020 года с площадки № 31 космодрома Байконур. В состав экипажа корабля вошли космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавт NASA Кэтлин Рубинс.