Две новые проверки на МКС не выявили повышенной концентрации паров бензола

НЬЮ-ЙОРК, 30 июля. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Экипаж Международной космической станции (МКС) провел две новые проверки качества воздуха на орбитальном комплексе, в ходе которых не было выявлено повышенной концентрации паров бензола. Об этом сообщили на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Измерительные приборы, с помощью которых проведены проверки, были доставлены ранее на орбитальный комплекс на корабле "Прогресс". Как отметили в NASA, согласно показаниям приборов, концентрация бензола "ниже фиксируемого уровня". Представители ведомства отметили, что "экипаж будет и далее брать пробы" воздуха, вероятно, "через день". Этот график может быть изменен.

Представитель NASA Гэри Джордан в конце мая сообщил корреспонденту ТАСС, что "в течение последних нескольких недель аппаратура на борту фиксировала повышенную концентрацию бензола в воздухе [станции]". Джордан тогда констатировал, что предельно допустимая норма не превышена и никакой угрозы для экипажа или оборудования орбитального комплекса нет. Он отмечал, что на борту МКС были активированы системы очистки воздуха в связи с повышением концентрации паров бензола. "Американские и российские специалисты совместно работают над тем, чтобы установить источник и принять необходимые меры для устранения проблемы", - добавил тогда Джордан.

Позже в космическом ведомстве сообщили о все еще предпринимаемых попытках установить причины повышения концентрации паров бензола на станции. В июне в NASA допустили, что источником выделения указанного органического химического соединения могут быть фильтры для очистки воздуха.

Большая концентрация паров бензола может вызвать у человека тошноту и головокружение, в некоторых случаях возможно отравление.