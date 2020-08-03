Астронавты Хёрли и Бенкен назвали суперкомандой экипаж МКС

НЬЮ-ЙОРК, 3 августа. /ТАСС/. Американские астронавты Даглас Хёрли и Роберт Бенкен, вернувшиеся на Землю на космическом корабле Crew Dragon, назвали экипаж Международной космической станции (МКС) суперкомандой. С такими словами они выступили в воскресенье по прибытии в Центр космических полетов имени Джонсона в Хьюстоне (штат Техас), куда они были доставлены самолетом с авиабазы американских ВМС Пенсакола в штате Флорида.

С 31 мая астронавты находились на борту МКС вместе с астронавтом Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Крисом Кэссиди и российскими космонавтами Анатолием Иванишиным и Иваном Вагнером. "Как уже сказал Даг, нам была предоставлена роскошная возможность попасть в суперкоманду на борту МКС с Крисом Кэссиди, Анатолием и Иваном, - сказал Бенкен - Они проявили настоящую заботу о нас". "Я даже не могу себе представить, что еще Крис мог бы подготовить к нашему прибытию", - отметил он.

Хёрли в свою очередь поблагодарил руководство американского космического ведомства, а также главу компании SpaceX Илона Маска. "Оказаться сейчас здесь, выполнив первый полет на Dragon, - это просто невероятно", - указал он, отметив также, что поприветствовать астронавтов, несмотря на пандемию нового коронавируса, собралось большое количество людей.

"Я думаю, что этому может порадоваться весь мир, это можно считать за достижение человечества", - указал в свою очередь Маск. "В наши дни появляется не так много хороших новостей, и это одна из тех вещей, которым можно порадоваться вне зависимости от того, в какой точке планеты вы живете. Надеюсь, мы раскрасили ваш день", - подчеркнул основатель SpaceX.

Возвращение Crew Dragon

В минувшую субботу Crew Dragon в автоматическом режиме отстыковался от МКС, а в воскресенье в 14:48 по времени восточного побережья США (21:48 мск) совершил посадку на воду в Мексиканском заливе неподалеку от побережья штата Флорида. Последний раз приводнение американских аппаратов было осуществлено в 1975 году, когда американский модуль Apollo вернулся на Землю после участия в экспериментальном совместном полете с советским кораблем "Союз-19" в рамках программы "Союз-Аполлон".

Корабль Crew Dragon, выведенный на орбиту ракетой-носителем Falcon 9 30 мая, пристыковался в автоматическом режиме к МКС 31 мая. Он представляет собой модификацию грузового корабля Dragon, который уже доставляет туда грузы. Хёрли и Бенкен присвоили ему название Endeavour по аналогии с кораблем программы Space Shuttle, на котором оба астронавта выполняли свои первые космические полеты.

Запуск Crew Dragon стал первым за девять лет пилотируемым полетом, осуществляемым с территории США на космическом корабле местного производства. NASA прекратило их в 2011 году. С тех пор астронавты доставлялись на МКС российскими "Союзами". Первоначально предполагалось, что американские коммерческие корабли начнут осуществлять пилотируемые полеты в 2017 году.