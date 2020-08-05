Прототип корабля Starship совершил первый успешный полет

ТАСС, 5 августа. Прототип космического корабля для полетов на Марс Starship SN5 американской компании SpaceX совершил первый успешный полет. Об этом свидетельствует видео с места испытаний, размещенное в среду на портале Space.com.

Тестовый запуск состоялся на полигоне в районе Бока-Чика (штат Техас) в 02:57 мск. SN5 поднялся на высоту 150 м, после чего совершил мягкую посадку.

"Перспективы полета на Марс выглядят реальными", - прокомментировал запуск глава SpaceX Илон Маск. Испытания SN5 стали первым успешным тестом для прототипов Starship. Предыдущие четыре запуска, проведенные в ноябре 2019 года, а также в феврале, апреле и мае этого года, закончились неудачей.

Как ранее не раз подчеркивал Маск, он основал в 2002 году SpaceX с целью оказания помощи человечеству в колонизации Марса. Именно для этого и разрабатывается Starship, рассчитанный на 100 человек. Согласно планам NASA, первые пилотируемые полеты на Марс должны начаться в середине 2030-х годов.