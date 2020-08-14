{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

NASA планирует запуск пилотируемого корабля Crew Dragon к МКС не ранее 23 октября

В состав экипажа включены американцы Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уокер, а также астронавт Японского агентство аэрокосмических исследований Соити Ногути

НЬЮ-ЙОРК, 14 августа. /ТАСС/. NASA планирует следующий запуск пилотируемого космического корабля Crew Dragon компании SpaceX к Международной космической станции (МКС) не ранее 23 октября. Об этом говорится в сообщении, размещенном в пятницу на сайте космического ведомства США.

"NASA и SpaceX намечают не ранее 23 октября первый штатный полет астронавтов на Crew Dragon к МКС в рамках коммерческой программы пилотируемых Crew", - уточнило NASA .

В состав экипажа корабля включены американцы Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уокер, а также астронавт Японского агентство аэрокосмических исследований (JAXA) Соити Ногути.

Теги
СШАКосмос
На Ганимеде нашли гигантский кратер
Он покрывает почти всю темную сторону спутника
Читать полностью