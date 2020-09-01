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Запуск ракеты Vega с космодрома Куру отложили из-за тайфуна Maysak

Новая дата запуска будет определена "в соответствии с развитием ситуации", сообщили в корпорации Arianespace

ПАРИЖ, 1 сентября. /ТАСС/. Запуск европейской ракеты-носителя Vega с 53 микро- и наноспутниками на борту с космодрома Куру во Французской Гвиане отложен из-за тайфуна Maysak над Южной Кореей. Об этом говорится в распространенном во вторник коммюнике корпорации Arianespace.

"Траектория движения тайфуна Maysak над Южной Кореей вызвала необходимость защиты телеметрической станции Jeju, - отмечается в сообщении. - В связи с этим заключительные работы по запуску Vega, которая должна была стартовать 1 сентября, были перенесены".

В компании добавили, что "новая дата запуска будет определена" в соответствии с развитием ситуации. Изначально старт ракеты Vega должен был состояться 18 июня, однако из-за неблагоприятных погодных условий он уже несколько раз переносился.

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