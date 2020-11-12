Орбиту Международной космической станции поднимут на 1,2 км

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Орбита Международной космической станции (МКС) будет скорректирована в четверг при помощи двигателей грузового корабля "Прогресс МС-14". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роскосмоса.

"На 12 ноября 2020 года запланирована очередная коррекция орбиты Международной космической станции", - рассказали в госкорпорации.

Как уточнили в Роскосмосе, маневр будет выполнен при помощи двигателей транспортного грузового корабля "Прогресс МС-14", пристыкованного к агрегатному отсеку модуля "Звезда". Они будут включены в 22:50 мск и проработают 363,5 с. В результате средняя высота орбиты станции должна увеличиться примерно на 1,2 км и составит 419,4 км над поверхностью Земли.

Как уточнили в пресс-службе, маневр необходим для начального формирования баллистических условий перед запуском и стыковкой транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-18", запланированных на весну 2021 года.

Предыдущая коррекция орбиты МКС проводилась 7 октября. Тогда двигатели транспортного грузового корабля "Прогресс МС-14" проработали 412,9 с, средняя высота орбиты станции уменьшилась на 1,3 км и составила примерно 418,6 км над поверхностью Земли.

Сейчас на МКС находятся три члена экипажа - космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавт НАСА Кэтлин Рубинс.

"Союз МС-18"

Запуск корабля "Союз МС-18" запланирован на апрель 2021 года. Ранее межведомственная комиссия по отбору космонавтов утвердила состав его основного экипажа, в который включены космонавты Роскосмоса Олег Новицкий, Петр Дубров и Сергей Корсаков.

Таким образом, весной на МКС отправится полностью российский экипаж. До этого экипаж, состоящий только из россиян, летал в 2000 году на орбитальную станцию "Мир".