Такие выводы сделала эксперт при осмотре тел погибших

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Исполнители теракта в концертном зале "Крокус сити холл" в Подмосковье добивали некоторых раненых жертв прикладами от автоматов. Об этом сказано в материалах дела, с которыми ознакомился ТАСС.

"Согласно показаниям эксперта, при осмотре трупа потерпевшего Альмухаметова И. И. ею обнаружено, что в механизме образования его черепно-мозговой травмы имели место удар и соударение мягких тканей и костей черепа, их деформация и последующее разрушение. Рана образовалась в результате ударного воздействия тупой поверхности твердого предмета. Предмет, причинивший данную рану, имел ограниченную относительно зоны контакта травмирующую поверхность, о чем свидетельствует форма ушибленной раны. Данная травма не характерна при падении на плоскость, а также при нанесении ударов руками или ногами. В связи с чем она не исключает возможность нанесения удара прикладом автомата", - сказано в показаниях эксперта. Аналочный вывод она сделала и при осмотре некоторых других тел погибших в "Крокусе" людей.

Теракт в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске был совершен 22 марта 2024 года во время концерта группы "Пикник". Злоумышленники расстреляли посетителей из автоматов и подожгли здание в нескольких местах. По данным СК, жертвами нападения стали 149 человек. После теракта четверо исполнителей - Мухаммадсобир Файзов, Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода и Шамсидин Фаридуни (внесены в перечень террористов в РФ) - попытались скрыться на Украине, но были задержаны на территории Брянской области и доставлены в Москву. Позднее были найдены соучастники напавших на концертный зал. По версии следствия, они все входили в структурное подразделение ИГ "Вилаят Хорасан" (является структурным подразделением ИГ, обе структуры запрещены в РФ).