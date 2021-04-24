Вице-премьер Украины назвал странным предложение Путина о встрече с Зеленским в Москве

КИЕВ, 24 апреля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский не может поехать в Москву для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным для обсуждения двусторонних отношений, потому что украинская сторона считает Россию "страной-агрессором". Такое мнение высказал украинский вице-премьер по реинтеграции неподконтрольных территорий Алексей Резников.

"Нельзя во время войны ехать в столицу и встречаться с человеком, который является представителем страны-агрессора. Мне кажется, это немного странное предложение", - сказал Резников в эфире телеканала "Украина", когда в одной из передач обсуждалась возможность поездки президента Украины Владимира Зеленского в Москву.

Вице-премьер добавил, если встреча президентов России и Украины состоится, то она должна проходить в рамках "нормандского формата" (Германия, Россия, Украина, Франция), как это было в 2019 году.

В четверг Владимир Путин, говоря о предложении Владимира Зеленского провести встречу в Донбассе, заметил, что "если речь идет об обсуждении проблем Донбасса, то тогда в первую очередь руководство Украины должно встречаться с руководителями республик ЛНР и ДНР". Именно с этого надо начинать урегулирование проблемы вокруг Донбасса, а потом уже обсуждать эти вопросы с любой третьей страной, включая Россию. При этом Путин добавил, что готов принять Зеленского в Москве в любое удобное время, "если речь идет о развитии двусторонних отношений".