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Кризис на Украине

Вице-премьер Украины назвал странным предложение Путина о встрече с Зеленским в Москве

Президент Украины не может посещать РФ, так как украинская сторона считает ее "страной-агрессором", заявил Алексей Резников
Президент Украины Владимир Зеленский Ukrainian Presidential Press Office via AP
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Президент Украины Владимир Зеленский
© Ukrainian Presidential Press Office via AP

КИЕВ, 24 апреля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский не может поехать в Москву для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным для обсуждения двусторонних отношений, потому что украинская сторона считает Россию "страной-агрессором". Такое мнение высказал украинский вице-премьер по реинтеграции неподконтрольных территорий Алексей Резников.

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"Нельзя во время войны ехать в столицу и встречаться с человеком, который является представителем страны-агрессора. Мне кажется, это немного странное предложение", - сказал Резников в эфире телеканала "Украина", когда в одной из передач обсуждалась возможность поездки президента Украины Владимира Зеленского в Москву.

Вице-премьер добавил, если встреча президентов России и Украины состоится, то она должна проходить в рамках "нормандского формата" (Германия, Россия, Украина, Франция), как это было в 2019 году.

В четверг Владимир Путин, говоря о предложении Владимира Зеленского провести встречу в Донбассе, заметил, что "если речь идет об обсуждении проблем Донбасса, то тогда в первую очередь руководство Украины должно встречаться с руководителями республик ЛНР и ДНР". Именно с этого надо начинать урегулирование проблемы вокруг Донбасса, а потом уже обсуждать эти вопросы с любой третьей страной, включая Россию. При этом Путин добавил, что готов принять Зеленского в Москве в любое удобное время, "если речь идет о развитии двусторонних отношений".

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