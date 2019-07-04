Партия Зеленского не обещает быстрого решения конфликта в Донбассе

КИЕВ, 4 июля. /ТАСС/. Глава украинской пропрезидентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков назвал процесс урегулирования конфликта в Донбассе "тяжелым и небыстрым". Его заявление обнародовано в Telegram-канале партии Владимира Зеленского в четверг.

"Это тяжелый процесс, это небыстрый процесс. Шапкозакидательством, в отличие от многих других, мы заниматься не будем. Мы не можем говорить, что проблема может быть решена завтра. Нет, это неправда. Нужно быть откровенным и перед собой, и перед украинским обществом, что это тяжелый процесс", - считает Разумков.

Одной из причин того, что конфликт в Донбассе не будет решен оперативно он считает нежелание неких сил способствовать этому. "Самое страшное - не все в этом процессе хотят реального урегулирования", - утверждает глава партии, не уточняя, кого он имеет в виду.

Во время инаугурационной речи 20 мая Владимир Зеленский заявил, что считает достижение мира в Донбассе своей первоочередной задачей, для решения которой он готов "пойти на все". Однако в предвыборной программе его партии перечислены 16 приоритетов, среди которых нет урегулирования ситуации в Донбассе и нормализации отношений с Россией.

При этом Зеленский заявляет, что поддерживает реализацию минских соглашений и возвращение к работе в нормандском формате (Россия, Франция, Германия, Украина). 17 июня по итогам переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном он назвал первоочередными шагами для возвращения к работе "нормандской четверки" обмен пленными, возвращение украинских моряков, прекращение огня, разведение войск, строительство моста в Станице Луганской.

По мнению главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука, президент Украины пока не смог приблизить перспективу мира в Донбассе, и решение конфликта на востоке Украины продолжает находиться "на паузе, у которой нет горизонта, потому что господин Зеленский заявил, что он не признает и не собирается признавать особый статус Донбасса, не собирается подписывать амнистию, а это два важнейших пункта Минских соглашений". По его мнению, такая позиция главы государства означает, что он не признает, по сути, минские соглашения и не собирается вступать в переговоры с Россией. Политик подчеркнул, что общественности до сих пор не известны шаги команды Зеленского, которые она готова предпринять для решения конфликта на востоке страны.