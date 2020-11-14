Московская филармония продолжит работу после введения новых ограничений

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Московская государственная академическая филармония продолжит работать в условиях новых ограничений, несмотря на финансовые потери. Об этом сообщил ТАСС в субботу генеральный директор филармонии Алексей Шалашов.

Накануне Министерство культуры РФ сообщило, что с 16 ноября ограничивает максимальное число зрителей в театрах, кинотеатрах и концертных залах Москвы до 25%. Приказ Минкультуры от 11 ноября 2020 года, которым, в частности, признавали действительными купленные до 13 ноября билеты в театры и концертные залы Москвы, отменен.

"Мы придерживаемся той же позиции, которую сохраняли с марта, - необходимо, чтобы музыка звучала, слушатели имели возможность приходить в концертный зал, а музыканты и коллективы имели возможность выступать, репетировать, поддерживать форму. Филармония продолжит проводить концерты, несмотря на огромные финансовые и моральные потери", - подчеркнул глава Московской филармонии.

Учреждения культуры были закрыты для посетителей с середины марта в целях борьбы с распространением коронавируса. С 1 августа московская мэрия разрешила проводить массовые мероприятия при условии заполняемости залов не более 50%.

Мэр Москвы Сергей Собянин 10 ноября объявил, что с 13 ноября по 15 января 2021 года в столице будет действовать ограничение на число зрителей в театрах, концертных залах и кинотеатрах, а также будет временно приостановлено проведение культурных, выставочных, просветительских, досуговых, развлекательных и зрелищных мероприятий с участием зрителей.