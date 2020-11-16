Путин направил приветствие участникам международного фестиваля ВГИК

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям 40-го Международного студенческого фестиваля ВГИК, который проходит в Москве с 16 по 20 ноября. Телеграмма опубликована в понедельник на сайте Кремля.

"Уверен, что нынешний фестиваль станет ярким, запоминающимся событием в культурной жизни страны, предоставит студентам отличную возможность продемонстрировать свои таланты, получить бесценные уроки мастерства у выдающихся деятелей международного кинематографического сообщества, сделать значимый шаг на пути к признанию и успеху", - говорится в послании президента.

По словам главы государства, студенческий фестиваль ВГИК всегда объединяет большое число участников из России и других государств - тех, кто искренне предан избранному делу, кому в будущем предстоит развивать национальные киношколы, определять тенденции и перспективы современного искусства.

Президент отметил богатую историю, традиции, атмосферу дружбы и взаимопонимания фестиваля. "И конечно, особая гордость фестиваля - целая плеяда конкурсантов и лауреатов разных лет, которые прошли триумфальный творческий путь от молодых дарований до маститых профессионалов", - добавил он.

Международный студенческий фестиваль ВГИК - авторитетнейшая площадка для демонстрации творческих достижений будущих деятелей экранного искусства, где студенты российских и зарубежных киношкол могут показать свои учебные, курсовые, дипломные кино- и театральные работы широкой публике. По традиции, фестиваль проходит осенью в два этапа на киноплощадках Москвы и многих городов России. В разные годы победителями фестиваля ВГИК становились Андрей Кончаловский, Андрей Тарковский, Василий Шукшин, Никита Михалков, Вадим Абдрашитов, Петр Буслов, Борис Акопов и другие.