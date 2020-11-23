Валерия Гай Германика снимет сериал "Мерзлая земля" о таксисте-маньяке из Абакана

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Американская онлайн-платформа Topic станет соинвестором российского сериала "Мерзлая земля" Валерии Гай Германики, сюжет которой основан на реальной истории маньяка из Абакана Дмитрия Лебедя. Съемки планируется начать весной 2021 года, сообщает в понедельник пресс-службе кинокомпании "Нон-Стоп Продакшн".

"Мы очень рады партнерству с Topic, онлайн-платформой, которую мы уважаем за ее интерес и внимание к содержательному международному контенту. "Мерзлая земля" - абсолютно российская история: события в ней происходят в отдаленной части России, все герои россияне и говорят только на русском языке. То обстоятельство, что американская онлайн-платформа решила инвестировать в производство нашего сериала, подтверждает грустный факт, что насилие и жестокое обращение с женщинами, о которых мы расскажем в сериале - тема универсальная и более чем актуальная. Она вызывает отклик и в Америке, и в России, и во всем современном мире", - сказал продюсер Александр Роднянский, которого процитировали в пресс-службе.

Сценарий к восьмисерийной драме написал Сергей Калужанов, режиссером выступит Валерия Гай Германика. Фильм основан на реальной истории маньяка Дмитрия Лебедя, которого в 2019 году признали виновным в серии убийств и изнасилований. Материалом для сюжета стало журналистское расследование Таисии Бекбулатовой "Дорога в Аскиз".

По словам Роднянского, зрители увидят историю не глазами маньяка, следователей или жертв, а глазами женщины, которая любит преступника и не допускает мысли о его виновности. "Именно такое решение позволит нам погрузиться в психологические нюансы отношений созависимости и самообмана. Несмотря на то, что наша героиня не становится жертвой преступления, она все равно жертва, чью глубокую потребность в любви, счастье и нормальной жизни эксплуатирует маньяк", - пояснил продюсер.

Проект впервые представили на питчинге сериальный проектов, который проходит в рамках фестиваля Series Mania во Франции.

Дмитрия Лебедя задержали осенью 2018 года. По данным следствия, с 2013 по 2017 год он совершил четыре убийства, а также покушения на убийство, ряд изнасилований и насильственных действий сексуального характера, краж. Его приговорили к пожизненному лишению свободы.