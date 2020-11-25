Уникальные предметы из Янтарной комнаты покажут на выставке в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноября. /ТАСС/. Воссозданные предметы из Кенигсбергской и Берлинской коллекций, которые были утрачены в годы Великой Отечественной войны вместе с другими предметами Янтарной комнаты, покажут на выставке "Тайны дворцовых интерьеров. Секреты реставрации" в Петербурге. Посетители выставки увидят множество уникальных предметов, изготовленных специалистами Царскосельский янтарной мастерской, рассказал ТАСС реставратор первой категории Максим Григорьев.

Экспозицию можно будет увидеть с 27 ноября по 30 марта в Инженерном доме Петропавловской крепости. "Выставка была создана для того, чтобы показать, что мастерство не умирает, что 40 лет работы мастерской не прошли незамеченными. Первый зал полностью посвящен Янтарной комнате. Нами были воссозданы практически полностью утраченные коллекции - Кенигсбергская и Берлинская. Это те предметы, которые выставлялись в залах и которые были во время войны утрачены. Это то, что нигде не увидеть, кроме как на этой выставке", - рассказал Григорьев.

В экспозицию выставки вошли янтарные шкатулки, кабинет-шкафчик, чаши. Предметы, выполненные в стиле немецкого барокко, украшены резьбой. Специалисты мастерской выполнили научную реконструкцию этих предметов по книге директора художественных собраний Кенигсберга Альфреда Роде "Янтарь - немецкий материал".

Выставка также расскажет о реставрации Лионского зала, Церкви Воскресения Христова в Екатерининском дворце и Агатовых комнат в Екатерининском парке в Царском Селе. Посетители увидят фрагменты отделки залов, вазы из яшмы, мебель, декорированную афганским лазуритом. "Мы восстанавливаем залы, и каждый из них уникален. Допустим, Лионский зал. Это уникальная работа с лазуритом, с металлом. Больше такого зала нет нигде в мире. Потому что на стенах порядка 120 квадратных метров лазуритовых панелей, которые украшены металлом, золотом. Уникальная по сложности работа", - поделился Григорьев.

На выставке также представлены предметы авторской работы мастеров: шахматы "Ледовое побоище" с фигурами из цельных кусков балтийского янтаря, янтарные панно, фигурки-типажи из камней-самоцветов. Также в экспозицию вошли футляры и обложки для книг, декорированные золотом и драгоценными камнями: "Державные правители России", "Мстиславово Евангелие", "Коран Халифа Усмана" и другие. Мебели, созданной специалистами Царскосельской янтарной мастерской, посвящен отдельный зал. Здесь посетители увидят мебельные гарнитуры, бюро, столы в разных стилях.

Залы оборудованы телеэкранами. На них будут транслироваться фильмы, в которых искусствоведы, сотрудники музеев рассказывают об экспозиции.

Янтарная комната

Янтарная комната - подарок прусского короля Фридриха Вильгельма I Петру Великому (1672-1725). Ее части перевезли в Санкт-Петербург в 1717 году. При императрице Елизавете Петровне (1709-1962) зодчий Бартоломео Растрелли добавил в отделке кабинета золоченую резьбу, зеркала и мозаичные картины из агата и яшмы. Во время Второй мировой войны она была вывезена нацистами во время оккупации Царского Села.

Царскосельская янтарная мастерская была создана в 1981 году специально для восстановления Янтарной комнаты после Великой Отечественной войны.

Янтарный интерьер был восстановлен российскими мастерами в Екатерининском дворце Царского Села к 300-летию Санкт-Петербурга и открылся 31 мая 2003 года. Его заново создавали по сохранившимся историческим изображениям из янтаря, доставленного из Калининграда. На эту работу было затрачено 6 т отборного янтаря и почти 8 млн долларов. Работа по воссозданию янтарного кабинета длилась около 25 лет.