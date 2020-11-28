Самое большое полотно Верещагина представлено после реставрации в Калькутте

НЬЮ-ДЕЛИ, 28 ноября. /Корр. ТАСС Евгений Пахомов/. Одна из самых больших картин мира "Шествие слонов. Въезд принца Уэльского в Джайпур в 1876 году" кисти русского художника Василия Верещагина представлено широкой публике в Мемориальном музее Виктории в Калькутте после многолетнего перерыва и реставрации. Как рассказал корреспонденту ТАСС в субботу глава музея Джаянта Сенгупта, провести официальную презентацию самой известной в Индии работы Верещагина помешала коронавирусная инфекция.

В январе этого года, когда были завершены реставрационные работы в зале европейской живописи, картина после более чем 20-летнего перерыва вернулась в экспозицию музея. Но, как объяснил Сенгупта, тогда состоялось представление отремонтированного зала, а не картины, - символическую кнопку его открытия дистанционно нажал премьер-министр Индии Нарендра Моди. Планировалось провести и официальную церемонию инаугурации полотна Верещагина - спустя некоторое время, поскольку, как говорят музейщики, картина должна была "отвисеться после реставрации". Предварительно хотели организовать церемонию в марте, но этому помешала пандемия.

"У нас был план, чтобы инаугурацию картины провел профессор Хари Васудеван - это был знаменитый русист, эксперт по русской культуре. Мы хотели, чтобы именно он рассказал о полотне публике. Но в марте музей закрылся из-за карантина. А в мае профессор Васудеван скончался от коронавирусной инфекции. Для нас это была настоящая трагедия", - рассказал Сенгупта.

Коронавирус против принца Уэльского

В разных источниках это полотно Верещагина называют и второй по величине картиной мира, и третьей, и даже самой большой. Директор музея ответил осторожно: "Мы предпочитаем говорить - одна из самых больших картин мира, написанных маслом на холсте".

Верещагин дважды совершал поездки по Индии, итогом которых стала знаменитая серия картин. Художник стал свидетелем въезда наследника британского престола в Джайпур, и это подвигло его написать такую картину, которая была готова к 1879 году. В 1898-м она была продана после турне художника с экспозицией работ по США и сменила нескольких владельцев. Сначала ее купил владелец универмагов Эдвард Мэлли из Нью-Хейвена, потом - вице-король Индии лорд Керзон, а затем полотно оказалось у махараджи Джайпура, который и передал его в музей в Калькутте.

За 150 лет картина покрылась слоем грязи и пыли, поблекли цвета, по холсту пошли бурые и желтые пятна. Уже в 1960-е специалисты говорили, что картине нужна срочная реставрация. Когда состояние холста стало вызывать серьезную озабоченность, в 1990-е, картину более чем на 20 лет убрали в деревянный ящик. И лишь сейчас была проведена реставрация.

"Работа усложнялась очень большой площадью полотна: почти 17 футов высота и около 24 футов ширина. (Размеры по каталогу: 497,84 см на 695,96 см, не считая рамы - прим. ТАСС). Нам даже пришлось сооружать специальный подъемник для работы специалистов на разных уровнях. Эта реставрация - уникальная операция," - объяснил Сенгупта.

Музей открылся для посещения в середине ноября, но работает с учетом строгих ограничений - посетителей пускают группами не более 25 человек, всего в музее могут находиться не более 250 человек, посещение ограничено по времени. Необходимо иметь маски и соблюдать социальную дистанцию. В этих условиях официальную церемонию представления картины решили все же не проводить.

"Но вы расскажите своим читателям, что знаменитое полотно Верещагина отреставрировано, благополучно "отвиселось" после реставрации и ждет гостей в нашем музее", - отметил Сенгупта.

Интерес со стороны России

Несмотря на все ограничения, вокруг картины много людей. В основном это молодежь - студенты калькуттских вузов. Они, охотно делают селфи на фоне изображенного на холсте кортежа слонов, который везет принца и свиту по джайпурской площади Чхоти Чаупар. Посетители обсуждают персонажей - самого британского принца, будущего короля Эдуарда VII, и махараджу Джайпура Раму Сингха II, которые сидят на головном слоне. Принц был гостем махараджи и путь слоновьего кортежа ведет в прекрасный Дворец Ветров, резиденцию махараджей.

"Реставрация такой картины - это невероятный опыт. Для меня Верещагин - один из самых великих художников, каких я когда-либо видел. Еще в молодости, когда я изучал живопись, после Рембрандта самое большое впечатление на меня произвел именно Верещагин. Поэтому мы с особой тщательностью подошли к этой реставрации, которая заняла почти год", - объяснил корреспонденту ТАСС руководитель группы реставраторов музея Дибакар Кармакар.

Все эти годы судьба картины интересовала российскую сторону. Как сказал генеральный консул России в Калькутте Алексей Идамкин, помощь в реставрации предлагали и Научно-реставрационный центр им. Грабаря, и Третьяковская галерея, которая хотела показать эту работу на выставке Василия Верещагина в 2018 году.

"Но индийская сторона предпочла самостоятельно реставрировать эту картину. Однако контакты между российскими и индийскими музеями продолжаются. Я надеюсь, что когда-нибудь это знаменитое полотно увидят и в России", - сказал Идамкин.