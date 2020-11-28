24-й Шанхайский международный кинофестиваль пройдет 11-20 июня

ШАНХАЙ, 28 ноября. /ТАСС/. Очередной, 24-й Шанхайский международный кинофестиваль (SIFF) состоится 11-20 июня 2021 года. Об этом говорится в сообщении, размещенном в субботу на его сайте.

Отмечается, что заявки на участие можно подавать с 1 декабря по 31 марта. В течение этого времени организаторы будут принимать работы как для конкурсной программы, так и для показов в разделе "Международная кинопанорама".

Шанхайский кинофестиваль проводится с 1993 года. В состав его жюри в разное время входили Оливер Стоун, Карен Шахназаров и другие всемирно известные режиссеры. Этот смотр давно перестал быть региональным мероприятием. На него съезжаются знаменитые представители не только азиатского, но и мирового кинематографа. Фестиваль за годы своей работы стал свидетелем развития киноиндустрии Китая, а также превратился в площадку для международного обмена и культурного сотрудничества.

Основная конкурсная программа "Золотой кубок" (Golden Goblet Award) охватывает полнометражные и короткометражные фильмы, анимационное кино и документальные работы.

23-й Шанхайский международный кинофестиваль проходил с 25 июля по 2 августа этого года, однако из-за пандемии коронавируса программа смотра была сокращена, а награды в конкурсной программе не присуждались.