МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил заслуженную артистку России Нину Гребешкову с юбилеем. Телеграмма опубликована в воскресенье на сайте правительства.

"Ваш многолетний творческий и семейный союз с выдающимся режиссером Леонидом Гайдаем подарил нам яркие, добрые комедии. Зрители полюбили обаятельных героинь Нины Гребешковой из фильмов "Бриллиантовая рука", "12 стульев", "Не может быть!". Вы покорили их сердца редким талантом, индивидуальностью, искренностью, способностью даже второстепенную роль сделать главной", - подчеркнул премьер.

Нина Павловна Гребешкова родилась 29 ноября 1930 года в Москве. Член Союза кинематографистов России, заслуженная артистка РФ (2001). Снялась в более чем 80 фильмах. Наибольшую известность получила благодаря ролям второго плана в комедиях своего мужа, режиссера Леонида Гайдая: врач психиатрической больницы в "Кавказской пленнице, или Новых приключениях Шурика" (1966), жена Горбункова в "Бриллиантовой руке" (1968), Мусик и царица Тамара в "Двенадцати стульях" по роману Ильи Ильфа и Евгения Петрова (1971) и другим.