Театры кукол из Петрозаводска, Кирова и Рязани получат премию правительства РФ

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Театры кукол из Петрозаводска, Кирова и Рязани стали лауреатами премии правительства РФ за лучшую театральную постановку по произведениям русской классики. Они получат сертификаты на 3 млн рублей, сообщает в воскресенье пресс-служба Международного Большого детского фестиваля.

Вручение пройдет 30 ноября в ходе церемонии закрытия фестиваля. "Важнейшее событие церемонии - вручение премии правительства России за лучшую театральную постановку по произведениям русской классики. Сертификаты на 3 млн рублей получат три российских театра", - говорится в сообщении. Лауреатами стали Театр кукол Республики Карелия со спектаклем "О рыбаке и рыбке" (режиссер Яна Тумина), Кировский театр кукол имени Афанасьева с постановкой "Гоголь.СПб" (режиссер Александр Янушкевич) и Рязанский театр кукол со спектаклем "Доктор Айболит" (режиссер Олег Жюгжда).

Помимо этого, на церемонии закрытия фестиваля будут вручены призы победителям конкурса в 11 номинациях, а также другие специальные призы фестиваля - всего 15 лауреатов. Победителей конкурса определяет независимое детско-юношеское жюри: 20 детей и подростков от шести до 17 лет, юные актеры, музыканты, художники, спортсмены. Церемония пройдет в Московском губернском театре, ее можно будет посмотреть онлайн на сайте фестиваля. Начало в 16:30 мск.

Фестиваль проходит с 17 октября по 30 ноября. В течение полутора месяцев в рамках фестиваля были показаны лучшие драматические, кукольные и музыкальные спектакли, кино- и анимационные фильмы, цирковое и ледовое шоу для детей и юношества. При поддержке фестиваля было создано 26 видеоверсий конкурсных проектов, за время фестиваля проведено 44 онлайн-трансляции. Всего в конкурсной и внеконкурсной программе показали свои проекты 80 участников.

Международный Большой детский фестиваль проводится с 2018 года в рамках реализации федерального партийного проекта "Культура малой Родины", художественный руководитель фестиваля - народный артист России Сергей Безруков. Фестиваль проводится при поддержке Фонда президентских грантов, Министерства культуры РФ и Министерства культуры Московской области. Организаторы фестиваля - Фонд поддержки и развития социокультурных проектов Сергея Безрукова и Московский губернский театр.